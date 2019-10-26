Hakkari'deki 400 yıllık taş evler restore ediliyor

Çukurca`daki 4 asırlık tarihi geçmişe sahip 21 ev, restore edilerek turizme kazandırılacak.
Asırlık evlerden 5`inin butik otel, 2`sinin belediye hizmet binası olarak kullanılmasının düşünüldüğü projede, geri kalan 14 ev de restoran, kafeterya, misafirhane gibi sosyal amaçlı projelerde kullanılacak.
Projede, asırlık evlerden 5`inin butik otel, 2`sinin belediye hizmet binası olarak kullanılması düşünülüyor.
Geri kalan 14 ev de restoran, kafeterya, misafirhane gibi sosyal amaçlı projelerde kullanılacak.
İlçenin kültürüne önemli katkı sağlayacak evlerden 7`sinin restorasyon çalışmaları, bitme aşamasına geldi.