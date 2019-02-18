Haiti hükümetinden protestoculara talepleri karşılama sözü

Başbakan Ceant, hükümetin harcamalarını yüzde 30 oranında azaltacağını, asgari ücreti artırmak için özel sektörle görüşeceğini ve Petrocaribe programı ile ilgili yolsuzluk soruşturmasını yoğunlaştırmak için yeni bir atama yaptığını söyledi.

Ceant ayrıca, "Ben ve hükümet üyeleri (muhalefetin), sesini duyuyor ve öfkesini anlıyoruz" dedi.

Başbakan Ceant, ülkede yaşanan durumun insani bir krize dönüşme riski olduğu konusunda da uyardı.

Protestoların patlak vermesinden bu yana, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere birçok ülke, vatandaşları Haiti`ye seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Devlet Başkanı Jovenel Moise`nin istifasını istiyorlar Ada ülkesinde, geçen hafta başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005`te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise`nin istifası talebiyle protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Geçtiğimiz yıl da protestolar düzenlenmişti Haiti`de geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda, 8 kişi yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısı yapmıştı.

Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.

Petrocaribe programı, bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005`te oluşturulmuştu.