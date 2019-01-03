Haiti halkı yoksulluk içinde yaşıyor

Haiti Cumhuriyeti’nde en önemli sorunlardan biri olan işsizlik %40’lara ulaşmış durumda.

Öte yandan enflasyon oranı da ekonomik koşullar sebebiyle yüksek.

Haiti`ni Fort-National bölgesinde, küçük çimentodan evler, muşambadan üretilen derme çatma sığınaklar ve çöp dolu şeritler bulunuyor.

Bu bölgede yaşayan ve 10 yıl işsiz kalan 44 yaşındaki Henry Germain, eline geçen paranın sadece gıdaya yettiğini söylüyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı asgari geçim sınırının altında yaşıyor.

Bu, günde 2 dolardan az harcadıkları anlamına geliyor.

Eşitsizlikten endişe duyan ekonomist Kesner Pharel, “Birçok ebeveyn, çocukları için eğitim almakta zorlanıyor. Çünkü masaya yiyecek koymak ve çocuklarını okula göndermek arasında seçim yapmak zorunda” diyor.