Hadim'de kiraz ağaçları çiçek açtı

Bahçe sahibi Özbay, yaptığı açıklamada, bu mevsimde kiraz ağaçlarının çiçek açmasına şaşırdığını söyledi.

Kiraz ağaçlarının normalde nisan, mayıs aylarında çiçek açmaya başladığını ifade eden Özbay, "Sabah bahçeye budama yapmaya geldiğimde kirazların çiçek açtığını gördüm. Kasım ayında kirazın çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Havalar soğumazsa bir ay sonra erer, biz de yeriz inşallah." dedi.