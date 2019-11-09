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Açık

Hadim'de kiraz ağaçları çiçek açtı

Hadim ilçesinde, pastırma yazında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine bazı kiraz ağaçları çiçek açtı.

08.11.2019

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi`nde Resul Özbay`ın bahçesindeki kiraz ağaçları, havaların sıcak gitmesi üzerine tomurcuklanarak çiçek açtı.
Bahçe sahibi Özbay, yaptığı açıklamada, bu mevsimde kiraz ağaçlarının çiçek açmasına şaşırdığını söyledi.
Kiraz ağaçlarının normalde nisan, mayıs aylarında çiçek açmaya başladığını ifade eden Özbay, "Sabah bahçeye budama yapmaya geldiğimde kirazların çiçek açtığını gördüm. Kasım ayında kirazın çiçek açtığını ilk defa görüyorum. Havalar soğumazsa bir ay sonra erer, biz de yeriz inşallah." dedi.
Fotoğraf: AA
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