"Hacı Mülayim" düğünlerin vazgeçilmezi oldu

Demirkan, "Mutlu günlerine böyle bir araçla renk katmak isteyen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bizim artık ikinci bir işimiz oldu, severek yapıyoruz. Bir dahaki sezona da bu aracın yanına bir de Hacı Makbule diye yeni bir nostaljik araç eklemek istiyorum." diye konuştu.