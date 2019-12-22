Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı

" Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz"

Daha sonra grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, yapılan duanın Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Bu organizasyonların devam edeceğine işaret eden Sinan, "Bizler inşallah bundan sonraki aylarda da değerli bir İslam alimini ya da yurt dışında bu konuda cefa görmüş büyük bir İslam liderini buraya getireceğiz. Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz." dedi.