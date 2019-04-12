Güvenlik güçlerinin en büyük yardımcıları "süper burunlar"

"Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verecek en son ülke Fransa"

Dedektör köpekler, ülke güvenliğine büyük katkı sağlıyor.

Terörün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu ve sigara kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine yardım ediyorlar.

Köpekler, huzurun sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki eğitimlerinin ardından teşkilatın "göz bebekleri" olarak jandarma komutanlıklarında görev alıyorlar.

Uyuşturucu, mayın, erzak, bomba, kadavra, iz takip, arama kurtarma, asayiş...

Van Jandarma Komutanlığı bünyesinde farklı alanlarda görev yapıyorlar.

Köpekler, kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleri tarafından antrenman yaptırılarak her türlü göreve hazır bekletiliyor.

Arama kurtarma köpeği sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Adem Kaya, dedektör köpeklerin bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok başarılı göreve imza attığını söyledi.

Köpekler 3-6 ay eğitime tabi tutuluyor.

Dedektör köpekler, Van`da 2018`de kullanıldıkları görevlerde 48 kilogram uyuşturucu, 5 el bombası, 6 kalaşnikof, mühimmat, 14 şarjör, 430 fişek, 14 tüp ile çok miktarda yaşamsal malzeme buldu.