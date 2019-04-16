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Güreşin tarihine ışık tutan müze

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kurulan "Güreş Müzesi"nde, dünyada ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde nam salmış Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı gibi güreşçilerin malzemelerinin yanı sıra bu sporun tarihi de hayat buluyor.

16.04.2019

Sındırgı`da 1884`te inşa edilen tarihi Savcılık Binası`nın restore edilmesiyle geçen yıl belediye tarafından kurulan müzede, tarihi güreş malzemeleri, kispetler, gazete haberleri, geçmiş dönemdeki müsabakalara ait fotoğraflar yer alıyor.
Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Gacaroğlu gibi ünlü pehlivanların yetiştiği ilçede kurulan müzede, güreşçilere ait kupa ve madalyalar, cazgır, güreş ağası, davul zurna ekibi figürleri ile mini kispet atölyesi bulunuyor.
Müzenin girişindeki bir kese kağıdı leblebi ve 2 metrelik basma da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, ilçede birçok önemli güreşçinin yetiştiğini söyledi.
Belediye olarak bu değerlere sahip çıkmak için geçen yıl Güreş Müzesi`nin temellerini attıklarını dile getiren Yavaş, şunları kaydetti: "Pehlivanlar diyarı olarak bilinen ilçemizde açtığımız bu müze, geçmişin tüm izlerini barındırıyor. Müzede, yöremizde yetişen önemli güreşçilerden hatıraların yanı sıra güreşi anlatan figürler yer alıyor. Özellikle 1961 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri`nde ağabeyi İzzet Yağcı ile finalde karşılaşan, ağabeyine el ense çektiği ve yendiği için annesi tarafından güreş meydanında sopayla kovalanan başpehlivan Mehmet Ali Yağcı ve Şerif Pehlivan gibi birçok güreşçinin kazandığı kupalar, bazı özel eşyaları, fotoğrafları müzemizde sergileniyor. Türkiye`de bu şekilde yağlı güreşlere ışık tutan başka bir müze yok."
Müzede 17 efsane güreşçinin hayatına ilişkin figür, eşya ve bilgi bulunabildiğini dile getiren Yavaş, "Müzede dünyada güreşin nasıl başladığı da anlatılıyor. Güreş önceden her düğünde, her şenlikte yapılırdı. Güreşler eskiden şimdiki gibi çok şova yönelik değildi. Cenge hazırlık sporuydu güreş. Eskiden bir kese kağıdı leblebiye, 2 metre basmaya güreş yapılırdı. O zamanlar güreş için teşvik lazımdı. Eskiden şimdiki gibi teşvik para değil bir kese kağıdı leblebiydi. Bu müzede onları da efsane olarak görüyoruz." dedi.
Müzeyi kurarken 82 yaşındaki Gacaroğlu`dan destek aldıklarını anlatan Yavaş, "Müzeyi 100 bin liraya mal ettik. Belediye ekibimiz çalıştığı için neredeyse 10`da bir maliyetle kurduk müzeyi. 200 metrekarelik müzemiz çocuklara ve gençlere yol gösterici de oluyor." diye konuştu.
Yavaş, ata sporuna büyük önem verdiklerini, halihazırda 120 lisanslı güreşçilerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.
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