Güreş develerini karlı tepelerde yetiştiriyorlar

İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki kırsal mahalle Kocaköy`de yaşayan İshak Erbay`ın, batı illerinden satın alarak getirdiği ve burada zorlu doğa şartlarına alıştırılarak yetiştirilen develerin beslenmeleri ve bakımları özveriyle yapılıyor.

Sabah erken saatte mesaiye başlayan deve yetiştiricisi Sait Arslan, ilk olarak hayvanlara arpa ve saman karışımıyla hazırladığı yemden veriyor.

Arslan, ardından köyün yakınındaki dereye götürerek su ihtiyaçlarını giderdiği hayvanların karda temizlenmelerini sağlıyor.

Gün boyunca karlı tepe ve yaylalarda develerin tüylerini tarayarak bakımlarını yapan Arslan`ın hayvanlarla kurduğu bağ görenleri şaşırtıyor.

Arslan, develerin bakımlarının çok zor olduğunu söyledi. Günde iki kez bu hayvanlara yem hazırladığını anlatan Arslan, "Develere verilen yemin standarda uygun hazırlanması lazım. Saman ve arpada en ufak bir eksiklik oldu mu yemezler. Deve çok temiz bir hayvandır. Kışın karla, yazın temiz kumla banyosunu yapar. Onlara çok güzel bir şekilde bakıyoruz, hiç ihmal etmiyoruz." dedi.

"Her birini ismiyle çağırıyorum" Güreş develerinin ilgi istediğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı: "Develerin bulundukları yerin ıslak olmaması lazım. Onlar yabancı bir insanı hemen kabul etmezler. Sahibine çok bağlıdır. Bunlar inek, koyun ve diğer hayvanlara benzemez. Deveyi dövmemek lazım. Dövdüğünde kızıyor, kızdığında da yüzünüze tükürür. Onlara iki oğlum gibi bakıyorum. Bakımından beslenmelerine kadar her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Onlar bağırdıklarında ne istediklerini hemen anlıyorum. Saat başı kontrol ediyorum. Her birini ismiyle çağırıyorum."

Deve sahibi Erbay da 6 deve yavrusuyla yetiştiriciliğe başladığını, şu anda yaklaşık 20 devesinin bulunduğunu ve bölgede bu işin nadir yapıldığını söyledi.