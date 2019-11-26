Güngörmez Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Elazığ`da Güngörmez Kanyonu doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle kara yolundan ulaşımın olmadığı kanyona sadece Karakaya Baraj Gölü üzerinden tekneyle ulaşılıyor.

Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Fırat Vadisi`nde yer alan Saklıkapı Kanyonu`nun yaklaşık 1 kilometre, Karaleylek Kanyonu`nun ise 2 kilometre kuzeyindeki Güngörmez Kanyonu dik yamaçları ve eşsiz manzarasıyla il turizmi açısından yeni bir alternatif oluşturuyor.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle kara yolundan ulaşımın olmadığı sadece Karakaya Baraj Gölü üzerinden tekneyle gidilebilen kanyonda Fırat Üniversitesi (FÜ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün ile Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Siler inceleme yaptı.

Prof. Dr. Şengün, yaptığı açıklamada, baraj gölünden ulaşılabilen kanyonun bölgedeki balıkçılar tarafından Güngörmez mevkisi olarak adlandırıldığını ancak bugüne kadar kanyon olarak tanımlanmadığını belirtti.

Yaptıkları incelemede buranın kendine has oluşumlarıyla literatürde yer almayan, yeni keşif bir kanyon olduğunu fark ettiklerinde büyük heyecan duyduklarını aktaran Şengün, şunları kaydetti: "Fırat Vadisi`nden itibaren girilen bu mevkinin ismi `Güngörmez mevkisi` olarak halk tarafından isimlendirilmiş. Bu nedenle kanyona Güngörmez Kanyonu isminin çok daha uygun olacağını düşünüyoruz. Gerçekten vadi oldukça sarp ve kanyonda ilerledikçe çok dik yamaçlara sahip olduğu için gün içerisinde çok dar alanda kısa süreli ışık alıyor, Güngörmez ismi bu nedenle verilmiş."

"Türkiye`nin en ilginç kanyonlarından biri" Bölgenin Keban metamorfitleri olarak ifade ettiğimiz eriyebilen kayaçlardan oluştuğunu belirten Şengün, "Bu nedenle Kanyon girişinden itibaren doğal güzelliğiyle farklı enstantaneler sunuyor. Bu açıdan Türkiye`nin en ilginç kanyonlarından birisi olduğunu düşünüyoruz"." ifadelerini kullandı.

"İç kesimlerine küçük bot ya da kayıkla ulaşılabiliyor" Şengün, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyonun 150 metrelik bölümünün baraj gölü içerisinde yer almasının kanyona ayrı bir güzellik kattığını dile getirdi. Kanyonun dar olduğuna vurgu yapan Şengün, şunları aktardı: "Keban Baraj Gölü`nden itibaren Karaleylek Kanyonu`na kadar ilerleyen Fırat Vadisi gerçekten çok güzel manzaralara sahip. Bu alan içerisindeki Güngörmez Kanyonu`na ilk defa giriyoruz. Girdikten sonra gerçekten çok güzel görüntülerle karşı karşıya kaldık. Mevcut teknenin küçüklüğüne rağmen çok dar bir boğazla karşılaştığımız için kanyon içerisinde karaya ulaşamadık. Daha sonra getireceğimiz bir bot ya da kayıkla kanyonu baştan sona inceleyeceğiz."

Dağcı ekip nezaretinde gezecekler Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Siler ise farklı bir güzelliğe sahip kanyonun oluşum mekanizması bakımından milyonlarca yılda meydana geldiğini kaydetti. Mevcut teknenin büyüklüğünden dolayı iç kesimlerine ulaşamadıkları kanyona daha küçük bir bot ve kendilerine refakatçi olacak dağcı ekip ile gelerek insan ayağının bugüne kadar değmediği bu kanyonda detaylı bir inceleme yapacaklarını belirten Siler, "Kanyonun iç kısmı teknelerin girişine müsait olmadığından sahanın ziyaretçiler tarafından rahatlıkla gezilebilmesi için kayaların üzerinde yürüyüş iskeleleri yapılmalı." diye konuştu.