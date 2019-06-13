Güneydoğu bayram tatilini dolu dolu geçirdi

Son yıllarda turizmin parlayan yıldızları olarak gösterilen Şanlıurfa ve Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Birçok alanda birbiriyle rekabet edip gelişen Gaziantep ve Şanlıurfa, turizmde de adeta güç birliği oluşturuyor.

Öyle ki 9 günlük tatil boyunca iki kentteki oteller çok öncesinden yapılan rezervasyonlarla yüzde 100 dolulukla hizmet verdi.

Birbirinden kıymetli kültürel değerlere sahip olup birbirinden zengin mutfak kültürüyle de ilgi gören iki şehir, bölgeye gelen ziyaretçilerin kesişme noktası olarak dikkati çekiyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında gösterilen Zeugma Mozaik Müzesi`nden başlayan bölge turlarının Gaziantep ayağında, ziyaretçiler müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde keyifli dakikalar geçiren konuklar, yuvalamadan kebap çeşitlerine, baklavadan onlarca çeşit yemeğe kadar mükemmel bir ziyafet çekiyor.

Ramazan Bayramı tatilinde binlerce turiste kapılarını aralayan Gaziantep`in turizm konusundaki en güçlü kozları arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, tek başına 22 binden fazla ziyaretçiyle buluştu.

"Tarihin sıfır noktasına yolculuk" Gaziantep`teki turunu tamamlayan tatilcilerin bir diğer durağı ise Şanlıurfa oldu. Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak dikkati çeken ve "Göbeklitepe Yılı" sayesinde baharda turist akınına uğrayan kentte, Hazreti İbrahim`in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi gibi mekanlar, bayramda ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sundu.

Şanlıurfa`da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü "sıra geceleri"ne katılıp, lahmacun, çiğ köfte ve şıllık tatlısı gibi yöresel lezzetlerin tadına bakıyor. Kentte bir projenin temel kazıları sırasında bulunan Roma dönemine ait sarayın tabanına işlenen "Savaşçı Amazon Kraliçeleri" mozaiklerinin yer aldığı Haleplibahçe Mozaik Müzesi`nin bulunduğu Şanlıurfa Müze Kompleksi ile Hazreti Eyyüp`ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mekan da ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşattı.