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Parçalı Bulutlu

Güney Kore orman yangınıyla boğuşuyor: 250 hektar alan kül oldu

Güney Kore'de perşembe gecesi çıkan yangında şimdiye kadar 2 kişi öldü, 250 hektarlık alan kül oldu. Bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.

05.04.2019

İtfaiye ekipleri 2018 yılında Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Gangwon bölgesinde dağlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın nedeniyle şimdiye kadar 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler 250 hektarlık ormanı kül etti.
120’ye yakın ev kullanılamaz hale gelirken 4 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.
Yangına, 20 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 5 bin 600 itfaiyeci müdahale ediyor.
Bölgedeki demir yolu taşımacılığında da yangın sebebiyle aksamalar yaşanıyor.
Fotoğraf: AFP / Reuters
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