Güney Kore orman yangınıyla boğuşuyor: 250 hektar alan kül oldu

İtfaiye ekipleri 2018 yılında Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapan Gangwon bölgesinde dağlık alanda çıkan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın nedeniyle şimdiye kadar 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler 250 hektarlık ormanı kül etti.
120’ye yakın ev kullanılamaz hale gelirken 4 bine yakın kişi bölgeden tahliye edildi.
Yangına, 20 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 5 bin 600 itfaiyeci müdahale ediyor.
Bölgedeki demir yolu taşımacılığında da yangın sebebiyle aksamalar yaşanıyor.