Gündelik yaşamın vazgeçilmezi "bisikletler"

Kentlerdeki araç sayısının artması nedeniyle meydana gelen trafik sıkışıklığı, fosil yakıt tüketimi nedeniyle artan çevre kirliliği ve şehirleşme karşısında ulaşım altyapısının yetersiz kalması bisiklet kullanımının artmasındaki başlıca nedenler arasında.

Araştırmalar, dünya genelinde 2 milyardan fazla bisikletin olduğunu ortaya koyarken, 2050 yılı itibarıyla bu rakamın 5 milyara yükseleceği tahmin ediliyor.

Bisikletler onlarca ülkede üretilse de Çin, Hindistan, Avrupa Birliği, Tayvan ve Japonya küresel üretimde en büyük paya sahip.

Dünyadaki bisikletlerin yüzde 60`ından fazlası Çin tarafından üretirken, ABD`de satılan bisikletlerin büyük çoğunluğunun da Çin`den ithal edildiği biliniyor.

Bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında Hollanda, Danimarka, Almanya, Çin, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve Belçika geliyor.

"Bisikletler diyarı" olarak bilinen, 17 milyon nüfuslu Hollanda`da yaklaşık 23 milyon bisiklet bulunurken, aile başına ortalama 3 bisiklet düşüyor.

Dünyanın bisiklet dostu şehirleri sıralamasında ise Kopenhag, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Montreal ve Tokyo başta geliyor.

Bireylerin eklemlerinin daha sağlıklı ve güçlü olmasına da yardımcı olan bisiklet kullanımı, bacak, sırt, basen, kol ve bacak kaslarını da etkili şekilde çalıştırıyor.

Araştırmalar, sırt ve bel ağrısı problemlerinde önleyici bir spor türü olan bisiklet sürmenin, kalp hastalıklarını da önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.