Gümüşhane'de yaban keçisi artıyor

Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kent kırsalında objektiflere takılan ve kaçak avlanılması durumunda 22 bin 660 liradan başlayan para cezası uygulanan dağ keçileri, kentte 2013-2014 yılında yapılan envanter sayımında 200 civarında belirlenmişti.

Türün korunması ve artırılması amacıyla Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda dağ keçilerinin kentteki popülasyonu son beş yılda yaklaşık 600`e ulaştı.