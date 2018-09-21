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Göz alıcı Betta balıkları

Göz alıcı renkleri, uzun kuyruk ve yüzgeçleriyle akvaryum dünyasının en ilginç türlerinin başında gelen Kavgacı Siyam Balıkları (Betta), meraklılardan yoğun ilgi görüyor. Akvaryum meraklılarının talepleri nedeniyle anavatanları Endonezya, Vietnam, Tayland ve Singapur’dan binlerce kilometre uzağa yolculuk yapan Bettalar haklı şöhret sayesinde dünyayı dolaşıyor. İnternet üzerinden oluşturulan forumları takip edip, online açık artırmalara giren Betta meraklıları zaman zaman özel balıklar için küçük bir servet ödemeyi göze alıyor. Düzenlenen bu açık artırmalardan birinde renkleri Vietnam bayrağına benzeyen bir erkek Betta balığının bin 500 ABD Dolarına satıldığı biliniyor.

Etiketler: kavgacı siyam balıkları, göz alıcı, betta balıkları, Akvaryum
Kategori : Yaşam
Tarih : 21.09.2018
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