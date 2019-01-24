Görme engelli öğrencisine "ışık" oluyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün himayesinde yürütülen, özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan toplumla etkileşimi ve karşılıklı uyumu sağlamaya yönelik "Farklılıklarımızla Yaşıyoruz, Engelleri Birlikte Aşıyoruz" projesinden hareketle Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Özen Kocatüfenk Yıldız, görme engelli öğrencisi Emrullah Morkoyun`a Braille alfabesiyle ders vererek geleceğe hazırlıyor.

Üsküdar`daki Türkan Sabancı Görme Engelliler İlkokulu`ndan mezun olan 17 yaşındaki Morkoyun, kaynaştırmalı sınıflarda eğitim almaya başlayınca ilk zamanlar zorlansa da arkadaşlarının desteğiyle sürece adapte oldu.

Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi`nde öğrenime devam eden 11. sınıf öğrencisi Morkoyun, öğretmeni Yıldız ile ders dışındaki vakitlerde okul bünyesindeki "Destek Eğitim Odası"nda Braille alfabesiyle birebir ders çalışıyor.

Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Özen Kocatüfenk Yıldız, yaptığı açıklamada, okulda dezavantajlı gruplardan öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Bu öğrencilerden birinin de görme engelli Emrullah Morkoyun olduğunu aktaran Yıldız, kendisine eğitiminde yardımcı olmak istediğini dile getirdi.

Yıldız, "Destek Eğitim Odası"nda Morkoyun`a birebir İngilizce dersi vermeye başladığını belirterek, "Daha çok nasıl verimli olabilirim diye düşündüğümde çalışmalarımı ve ölçme değerlendirmeyi bildiği yazı dili olan Braille alfabesiyle yapmaya karar verdim. Çalışma kağıtlarını kendisine ilk uzattığımda çok mutlu oldu." dedi.

Proje kapsamında Braille alfabesini kullanarak diğer öğrencilerle İngilizce dil bilgisi kitabı hazırlamaya başladıklarını vurgulayan Yıldız, kitabı öğrencisi Morkoyun`a dönem sonunda hediye etmek istediğini aktardı.

Özen Kocatüfenk Yıldız, amaçlarının herkesin engelli adayı olabileceğini unutmadan duyarlılık oluşturmak ve toplumda dezavantajlı bireylere karşı empati kurulmasını sağlamak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Braille zor bir alfabe. Gördüğünüzün tam aksini işaretlemelisiniz. Çoğu zaman bir sınav kağıdı ya da çalışmanın hazırlanması birkaç saati bulabiliyor. Dolayısıyla biraz meşakkatli bir süreç. Emrullah açısından düşündüğümüz zaman mutluluk verici, dezavantajlı grupta olmasına rağmen, öğrencilerimiz bunu hissettirmemeye gayret ediyor. Çok duyarlı, farkında ve kucaklayıcılar. Hedefim onu mutlu etmek, kendisine anladığı dilden, hissedeceği şekilde hitap etmeye gayret ediyorum. Bir farkındalık oluşsun istiyoruz."

Emrullah Morkoyun da kaynaştırmalı sınıfta eğitim almasının kendisi için farklı bir duygu olduğunu aktardı.

Morkoyun, ders çalışma metoduna ilişkin, "Arkadaşlarım ders notlarını bana ses kaydı şeklinde veriyor, onları dinleyerek sınavlara çalışıyorum." diye konuştu.

Şiir dinletilerinde görev aldığını anlatan Morkoyun, bir arkadaşının Necip Fazıl Kısakürek`in "Kaldırımlar" adlı şiirini Braille alfabesiyle yazarak kendisine hediye ettiğini belirtti.

Okul Müdürü Kemal Kaval (fotoğrafta), proje hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü Kemal Kaval, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak, sosyalleşmelerine ve uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla birkaç proje yürüttüklerini belirterek, "Bunlardan biri İngilizce öğretmenimiz Özen Hanım`ın özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik yaptığı çalışma." dedi.

Diğer öğrencilerin Morkoyun`a yardımcı olmak için Braille alfabesini öğrenmeye başladığını kaydeden Kaval, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin herhangi bir engelle karşılaşmadan eğitimlerini sürdürdüklerini vurguladı.

"Amacımız görme engelli öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkı sunmak" Kaval, proje kapsamında yürüttükleri başka etkinlikler de olduğunu aktararak, "İlçemizde ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan görme engelli öğrencilerimize yönelik `Benim Hayalim, Benim Fırçam` adıyla resim yapma etkinliği düzenleyeceğiz. Bu etkinlikte öğrencilerimizin hayallerini tuvallere aktarmasına, birbirleriyle kaynaşmasına ve sosyalleşmelerine katkı sunmak amacındayız." ifadelerini kullandı.