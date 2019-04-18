Görme engelli kardeşler madalyaya doymuyor

Katıldıkları yarışmalarda birçok altın madalya kazanan görme engelli kardeşler, Hayrunnisa (17), Betül (15) ve Rabia (13) Malkoç, aynı başarıyı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında da göstermeyi hedefliyor.

Malkoç kardeşler, yüzmedeki başarılarını okul hayatında da devam ettiriyor. Okulla birlikte antrenmanlarını da sürdüren kardeşler, haftanın 6 günü çift antrenman yaparak yarışmalara hazırlanıyor.

Yüzmedeki başarısını anlatan sporcu Hayrunnisa Malkoç (ortada), görme kaybının yüzde 95 oranında olduğunu söyledi.

Kız kardeşleriyle beraber birçok madalya kazanmasının mutluluk verici olduğunu aktaran Hayrunnisa Malkoç, onlarla aynı dalda spor yapmanın çok eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Görme engeli nedeniyle sınavlarda bazen zorlandığını ancak öğretmenlerinin kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan 11. sınıf öğrencisi Hayrunnisa Malkoç, "Görme engelli olmamın, yaptığım spora olumsuz bir etkisi yok hatta kattığı çok iyi şeyler var." dedi.

Hayrunnisa Malkoç, 15-17 Mart`ta Antalya`da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Takım ve Bireysel Türkiye Yüzme Şampiyonası`nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandığını dile getirerek, şampiyonaya hazırlanma sürecinin yoğun geçtiğini ve sıkı antrenman yaptıklarını kaydetti.

"Benim gibi insanlar evlerine kapanmasın" Şampiyonadan madalyayla dönmenin kendisini çok mutlu ettiğini ve çevresinden de olumlu tepkiler aldığını vurgulayan Hayrunnisa Malkoç, şöyle devam etti: "Şu ana kadar toplam 55 madalyam var. Bunlardan yaklaşık 30`u altın madalya. Yüzmek çok mutluluk verici bir şey. Benim gibi insanlar evlerine kapanmasın. İlla yüzme değil, farklı spor dallarına da yönelsinler ancak evde kapalı kalmasınlar. Yüzmeye başladığım için çok mutluyum, herkese tavsiye ediyorum."

Betül Malkoç da görme kaybının ablası Hayrunnisa gibi yüzde 95 oranında olduğunu belirterek, kardeşleriyle aynı spor dalında çeşitli madalyalar kazanmanın kendilerine manevi anlamda çok büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Birbirine destek verdiklerini vurgulayan Betül Malkoç, "Bu destek, yarışmalarda çok olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlıyor, bu çok güzel bir şey. Kardeşlerimle beraber insanlara örnek olduğumuz için çok mutluyum, gurur duyuyorum." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Betül Malkoç, kimi zaman sınavlarda yanına okuyucu da verildiğini, öğretmenlerinin kendisine bu konuda yardımcı olduğunu söyledi.

"Kazandığım 53 madalyadan 38`i altın" Antalya`da düzenlenen şampiyonada, 400 metre serbestte üçüncülük, 100 metre sırtüstünde ikincilik, 100 metre kurbağa ve 200 metre karışık yüzmede de birincilik elde ettiğini belirten Betül Malkoç, şöyle devam etti: "Toplamda 53 madalyam var. Bunlardan 38`i altın. Geçen yıl Yunanistan`da yarışmaya katılarak 7 altın madalya kazandım, birincilik elde ettim. Yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak tarifsiz bir duyguymuş. Bundan sonraki hedeflerim benim gibi çocuklara örnek olabilmek, eğitim ve spor hayatımda kendimi geliştirip daha iyi yerlere gelebilmek. Yüzmek benim için çok güzel bir şey ama bir o kadar da zorlukları var. Benim gibi çocuklar, kendisini eve kapatmasın, ya da zorluklar karşısında pes etmesin. İsterseniz yaparsınız."

"Kazandığım 25 madalyadan 22`si altın" Rabia Malkoç ise görme engeline ilişkin doktorların kendisine yüzdelik oran veremediklerini dile getirerek, şimdiye kadar şampiyonalardan 25 madalya kazandığını, bunlardan 22`sinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Antrenör Duran Arslan ise 6 yıl önce çalıştığı kurumda, annelerinin, çocukların sosyalleşebilmesi için kendilerine müracaat ettiğini söyledi. Çocukların çok yetenekli olduğunu dile getiren Arslan, "Bir ay gibi kısa bir sürede Betül ve Hayrunnisa yüzmeyi öğrendi. Ben de ailelerine yüzmeye devam ederlerse başarılı olabileceklerini söyledim. Anne ve baba da bu konuda çocuklara çok destek oldu. Bütün antrenmanlara getirdiler, çocuklarımız sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Kızlarımız güzel başarılar elde ettiler. İnşallah 2020`de olimpiyatlarda çocuklarımızın yarışmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz." dedi.