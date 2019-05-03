Göle dönen Amik Ovası'ndaki su seviyesi azaldı

Kış aylarında yaşanan sel nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Hatay`daki Amik Ovası`nda, havanın ısınması ve ekiplerin çalışmasıyla su seviyesi düştü.

Yaklaşık 4 aydır bir bölümü sel suları altında olan Amik Ovası`nda, DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Su derinliğinin yer yer 2 metreyi bulduğu ve bazı ev ve ahırların su altında kaldığı Aşağıoba Mahallesi mevkisinde ekipler, kanal temizliğine devam ediyor.