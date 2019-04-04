"Gökyüzünün renkli aksesuarları" sezona hazır

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Pamukkale üzerinde sıcak hava balonuyla turlara katılan turistler, güneşin doğuşu sırasında UNESCO Dünya Mirası Listesi`ndeki Pamukkale`nin beyaz travertenlerini ve antik kentleri izleme fırsatını yakalıyor.

Dört yıl önce 2 balon havalanıyordu Balon turlarına yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistlerin taleplerini karşılamak için Pamukkale`de turların ilk başladığı 2015 yılında 2 olan balon sayısı, önce 14`e, daha sonra 20`ye çıkarıldı.

Dünyanın dört bir tarafından "beyaz cennet"e gelen binlerce turist, gün ağarmadan balona binmek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi`ndeki Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla balona biniyor.

Misafirler, sıcak havayla şişirilen balona binerek binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de Pamukkale`nin eşsiz güzelliğini havadan izleme şansı yakalıyor.

Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve 40-50 dakikalık tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler, burada kendilerine ikram edilen içecekleri içiyor.

"Baba" olacağını gökyüzünde öğrendi Çin`in Pekin şehrinden gelen Tomoko Yoko eşi Yoshiko ile ilk kez Pamukkale`ye geldiklerini belirterek, "Önce Kapodokya`yı gezdik, daha sonra buraya geldik. Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak `baba` olacağımı söyledi. Çok mutluyum." diye konuştu.

Tayvanlı Alice Sandy ise arkadaşıyla Türkiye turuna çıktıklarını, ilk duraklarının Pamukkale olduğunu söyledi.

Laodikya balon şirketinin müdürü Nevzat Köse, Pamukkale`nin sıcak hava balonunda her geçen gün büyük ivme yakaladığını söyledi.

Günde 500 kişi havalanıyor Bölgede günde 16-20 balon turu yapıldığını dile getiren Köse, "Talepleri karşılamada zorlanıyoruz. Günlük yaklaşık 500 misafirimiz balon turlarından yararlanıyor." dedi.

Köse, son yıllarda özellikle Çinli turistleri misafir ettiklerini dile getirdi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, özellikle yabancı turistlerin balon turlarına oldukça ilgi gösterdiğini söyledi.