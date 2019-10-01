Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan "Yerköprü Şelalesi" olarak da bilinen şelale, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.
Konya’ya 100, ilçe merkezine ise 23 kilometre mesafedeki şelale, sonbaharda ziyaretçilerine güzelliklerini sunuyor.
60 metreden dökülen şelale, kente gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden şelale, sonbaharın bütün renklerini barındıran manzarasıyla doğal bir stüdyo imkanı sağlıyor.