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Gökçeada berrak deniziyle dalış tutkunlarını ağırlıyor

Doğal ve kültürel güzellikleriyle adından söz ettiren "sakin şehir" Gökçeada, berrak bir suya sahip deniziyle de dalış için gelenlerden de ilgi görüyor.

17.08.2019

Çanakkale`nin Gökçeada ilçesi, denizinin masmavi rengi ve berraklığıyla dalış tutkunlarından ilgi görüyor.
Gökçeada, dünyanın ilk "Cittaslow adası" unvanına sahip.
297 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye`nin en büyük adası olan Gökçeada, toprağın üstü kadar suyun altı da insanları cezbediyor.
Su altı dünyasını görmek üzere adaya gelen dalış tutkunları, denizin berraklığında yeni deneyimler yaşıyor.
Dalış kursu merkezlerinden biri olan Su Altı Milli Parkı; orfoz, deniz tavşanı, müren, mığrı, akya ve karagöz sürüleriyle adeta doğal akvaryum görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kaynak: AA
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