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Göçmenleri taşıyan tekne Bodrum açıklarında battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Boğulma tehlikesi atlatan teknedeki 31 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu 8 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

17.06.2019

Olay yerine arama kurtarma için ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Teknedekilerin ifadesi doğrultusunda kayıp olduğu belirtilen 9 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Dalgıçlar da batan tekne ve çevresinde arama çalışmalarına katıldı.
Bodrum Limanı`na götürülen 31 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı.
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber Fotoğraf: AA
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