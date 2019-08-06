Göçerlerin zorlu süt mesaisi

"Zor bir hayatımız var"

Havaların soğumaya başlamasıyla köylerine döndüklerini anlatan Tan, "Çadırların bulunduğu yer ile hayvanların otladığı alan arasında 6 kilometre var. Bazılarımız eşekle bazılarımız da yürüyerek geliyor. Yolculuk 3 saat sürüyor. Burada koyunları sağdıktan sonra bir kısmımız sütleri eşeklere yükleyip gidiyor. Kalanlar da akşam sağımının ardından çadırların olduğu yere dönüyor. Burada kaynak suyu olmadığı için kar suyunu eritip hayvanlarımıza veriyoruz. Zor bir hayatımız var. Hasta olsak bile gelip süt sağmak zorundayız." diye konuştu.