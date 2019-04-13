Göçerlerin renkli ilkbahar mesaisi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kalan göçerler, hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek zorunda.

Erzurum, Van, Elazığ ve Muş yaylalarında geçiren besiciler, havaların soğumasıyla diğer illere göre daha ılık olan Şanlıurfa`ya geliyor.

Kurdukları çadırlarda kış ve ilkbahar mevsimini geçiren göçerler, bu nedenle eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürüyor.

Yüzlerce hayvanın tüm bakımını yapan besiciler, doğayla iç içe geçen ömürlerini sürülerine adıyor.

Göçerler, yetiştirdikleri çok sayıda koyun ve keçiyle hayvancılık sektörüne önemli katkı sunuyor.

Gece dahil sürekli merada olan çobanlar ise yemeklerini eşeklerin sırtındaki heybelerinde muhafaza ediyorlar.

Dinlenmek için durdukları zamanlarda çay demleyip yemek yiyen çobanlar, cep telefonlarını ise eşek sırtında taşıdıkları, küçük güneş panelleri sayesinde şarj ediyor.

Bölgede yaşayan çok sayıda göçer aile, bu yıl yağışların bol olması ve meraların gelişmesi ile göç tarihlerini erteledi.