Göçerlerin eve dönüş yolculuğu

Konakladıkları yerlerde hayvanlarını otlatan, sağdıkları sütle peynir ve tereyağı yapan göçerler, yanlarında taşıdıkları güneş panelleriyle de el fenerlerini şarj ediyor.

Yolculuk sırasında gece çadırların kurulmasına yardım eden, yemek yapan, çocuklarına bakan kadınlar da ağır bir yükü omuzlayarak, aileyi bir arada tutuyor.