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Çok Bulutlu

Göçerlerin eve dönüş yolculuğu

Yaz döneminde Batman, Mardin gibi sıcak illerden sürüleriyle Van'daki yaylalara çıkan göçerlerin, havaların soğumasıyla aylarca süren eve dönüşü başladı.

05.10.2019

Van`daki geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda yaz boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, yaklaşan kış mevsimi öncesinde çadırlarını toplayarak, sürüleriyle yola koyuluyor.
Göçerler, aylarca süren yolculuk boyunca geceleri uygun gördükleri yerlerde çadır kurarak konaklıyor.
Kent yaşamından ve teknolojik imkanlardan uzakta zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyorlar.
Konakladıkları yerlerde hayvanlarını otlatan, sağdıkları sütle peynir ve tereyağı yapan göçerler, yanlarında taşıdıkları güneş panelleriyle de el fenerlerini şarj ediyor.
Yolculuk sırasında gece çadırların kurulmasına yardım eden, yemek yapan, çocuklarına bakan kadınlar da ağır bir yükü omuzlayarak, aileyi bir arada tutuyor.
Fotoğraf: AA
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