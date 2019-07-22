Göçerlerin atlarla zorlu yayla yolculuğu

Yayla yerinde bir süre atları dinlendiren göçerler, bu defa koyun ve keçi sağımından elde edilen sütle yapılan peynirleri atlara yükleyip, satmak üzere köye getiriyor.

Çakmaz, yaylaya geliş ve gidişlerde atları kullandıklarını belirterek, "Bu dağlarda atlar bizim için çok önemli. Çünkü her yaylaya araç yolu bulunmuyor, bu yüzden de iki ya da üç at besliyoruz. Atları yaylalardan köye gidişlerde, yaylaya çıkışlarda ve peynir taşımada kullanıyoruz. Atlarla yolculuklarımız genellikle zor geçiyor. Bazı yerlerde yollar bozuk olduğundan atlar devriliyor." dedi.