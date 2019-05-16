Göçerler iftar ve sahuru meralarda yapıyor

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Göçerler, hayvanlarının sıcak havadan etkilenmemesi ve daha iyi gelişmesi için Şanlıurfa`daki 1919 rakımlı Karacadağ bölgesine göç ediyor.

Ancak, yoğun ve yorucu mesailerine rağmen ramazan ayında oruçlarını tutmaya çalışıyorlar.

Yaz dönemini yüksek kesimlerde geçirmeyi tercih eden göçerler serin hava sayesinde ramazan ayında zorlanmadan oruçlarını tutma imkanı buluyor.

Günün büyük kısmında hayvanlarla ilgilenen besiciler, sabah ve ikindi olmak üzere günde iki kez yüzlerce hayvanın sağımını gerçekleştiriyor.

Erkekler genelde hayvanlarla ilgilenirken, kadınlar da bir yandan çalışıp bir yandan da çadırlarında iftar hazırlıklarını sürdürüyor.

Göçer aileler akşam ezanının okunmasıyla pişirdikleri yemeklerle, çadırda iftarlarını yapıyor.

Şanlıurfa`da vatandaşlar klimalarla serinlemeye çalışırken, Karacadağ`daki göçerler ise akşamları soba yakıp ısınıyor.

Güneşin etkisini kaybetmesiyle hayvanlarını meraya çıkaran çobanlar, el feneri ve ay ışığından faydalanarak yemeklerini yiyor.

Küçük yaşlarına rağmen ailelerine yardımcı olan çocuklar ise fırsat buldukça yaşıtlarıyla oyunlar oynayarak vakit geçirmeye çalışıyor.