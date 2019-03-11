Göbeklitepe'nin maketi Cannes'de görücüye çıkacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen RJ Models bölgesel ortaklarından Uğur Maslamani, şunları kaydetti:

"Makete Göbeklitepe`nin o dönemki inşasını varsayılan teorilere göre yansıttığımız için bölgenin 12 bin yıl önceki varsayılan halini esas almak durumundaydık. Bunun için maketin yapımından daha uzun süren bir bilgi toplama sürecimiz oldu. Bu konuda Doğuş Grubu`nun büyük desteğini aldık, maketin yapımı için gerekli tüm teknik bilgileri Alman Arkeoloji`nin de desteğiyle bizimle paylaştılar ve ortaya eşsiz bir çalışma çıktı."