"Globalgap" ile limonu dalında sattılar

Narenciye bahçelerinin 3 bin dekarlık kısmında yılda yetiştirilen yaklaşık 4 bin ton limon henüz dalındayken ihaleyle satışa sunuluyor. Globalgap sertifikalı limonlar, başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

TİGEM Dalaman Bitki Üretim Şefi Namık Kemal Balki, ilçede 6 bin 300 dekar narenciye bahçesi bulunduğunu, bunun 3 bin dekarında limon, 3 bin dekarında portakal, kalan kısmında da greyfurt ve mandalina yetiştirildiğini söyledi.

Balki, en iyi ürünü elde etmek için çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti: "İnterdonato çeşidi limon üretiyoruz. 15 Eylül`den itibaren yaklaşık 20 gün dünyaya limon satan tek ülke konumunda oluyoruz. Bu, ihracatçımız için de bizim için de avantaj. İhracatçı, bu kısa dönemdeki satışlardan iyi bir gelir elde ediyor. Pazara erken girmek bize büyük avantaj sağlıyor. Üretimde, entegre mücadele dediğimiz kimyasal ve biyolojik mücadeleyi birlikte uyguluyoruz. Biyolojik mücadeleyi de giderek artırıyoruz. Bu yıl araziye zararlılara karşı 800 bin civarında böcek saldık."