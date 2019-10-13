Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi

Barış, kahveyi geleneksel yöntemle ürettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Döverek yaptığımız bu kahvenin adı `dibek kahvesi` ve adını dibek taşından alıyor. Bu taş 150 yıllık. Dedemiz mübadele sırasında Girit`ten gelirken yanında getirmiş. Çok ağır bir taş ama getirmeyi başarmış çünkü orada da babasıyla beraber kahvecilik yapıyormuş. Makinelerin olmadığı dönemde kahvenin öğütülme şekliymiş. Bu sebeple bizim için de kıymetli ve elimizden geldiğince bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz."