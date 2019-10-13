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Giritli ailenin 150 yıllık taşından çıkan lezzet: Dibek kahvesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'ndaki tarihi Taş Kahve'nin üçüncü kuşak sahipleri, 150 yıllık dibek taşında günde 10 bin kez vurularak öğütülen geleneksel kahve lezzetini yaşatıyor.

13.10.2019

Sarımsak taşından duvarları ve yüksek camlı pencereleriyle asırlık kahvehane...
Cunda Adası`ndaki kahveci, ziyaretçilerini yıllardır aynı dibek taşında dövülen kahvenin kokusuyla karşılıyor.
Kahve çekirdekleri, tarihi dibek taşında 30 kilogramlık tokmaklarla her gün 10 bin defa vurularak öğütülüyor.
Kahve, elenerek pişirildiği pirinç cezvelerde kıvamı ve lezzetiyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.
Kahvehanenin üçüncü kuşak sahibi ve işletmecisi Hüseyin Barış, dedelerinden kalma kahvehaneyi aile olarak yaklaşık 100 senedir işlettiklerini söyledi.
Barış, kahveyi geleneksel yöntemle ürettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"Döverek yaptığımız bu kahvenin adı `dibek kahvesi` ve adını dibek taşından alıyor. Bu taş 150 yıllık. Dedemiz mübadele sırasında Girit`ten gelirken yanında getirmiş. Çok ağır bir taş ama getirmeyi başarmış çünkü orada da babasıyla beraber kahvecilik yapıyormuş. Makinelerin olmadığı dönemde kahvenin öğütülme şekliymiş. Bu sebeple bizim için de kıymetli ve elimizden geldiğince bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz."
Fotoğraf: AA
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