Gevaş yaylalarında "kırkım" zamanı

Bölgede 15 yıldır besicilik yapan Sami İşnaz, yaptığı açıklamada, bu yıl yayla döneminin çok olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

"Bin 350 koyunu otlatıyoruz."

Yaylada 40 gün kaldıktan sonra koyunları daha aşağılara indireceğini anlatan İşnaz, şöyle konuştu: "Havalar iyice ısındığı için bu yıl ki koyun kırkma işlemini bitirdik. Koyunların yünlerini yatak, yorgan yapıldığı için ayırıyoruz. Yaylada gündüzleri hava çok sıcak ama geceleri serin oluyor. Arkadaşımla bin 350 koyunu otlatıyoruz. En büyük tehlikemiz kurt ve ayı saldırıları. Ama halimizden memnunuz, yaylacılık güzel."