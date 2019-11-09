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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Başkanlığınca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin ardından düzenlenen anma törenleri sırasında çekilen özel fotoğrafların yer aldığı albüm paylaşıldı.

09.11.2019

Fotoğraflar arasında, Büyük Önder`in yabancı heyetlerle görüşmelerinden vefatı sonrası naaşının Sarayburnu’ndan Zafer muhribine taşınmasına ve Anıtkabir`e nakline kadar çok sayıda kare yer alıyor.
Fotoğraf: AA
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