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Parçalı Bulutlu

Genelkurmay arşivlerinden Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca "Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularında derlenen özel fotoğraflar paylaşıldı.

18.05.2019

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşıldı.
"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk`ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.
Atatürk`ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor.
Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.
Albümde, Atatürk`ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı.
Fotoğraflar arasında, Atatürk`ün Akhisar`da askeri manevra izlerken çekilen bir fotoğrafı da kareler arasında.
Mustafa Kemal Atatürk`ün izcilerle olan bir fotoğrafı.
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