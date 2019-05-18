Genelkurmay arşivlerinden Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca derlenen 16 fotoğraf, 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşıldı.
"Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk`ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.
Atatürk`ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor.
Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.
Albümde, Atatürk`ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı.
Fotoğraflar arasında, Atatürk`ün Akhisar`da askeri manevra izlerken çekilen bir fotoğrafı da kareler arasında.
Mustafa Kemal Atatürk`ün izcilerle olan bir fotoğrafı.