Genelkurmay arşivlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz

Albümdeki fotoğrafların arasında, bir ağır makineli tüfek bölüğü de yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün 1922 yılında askeri kıta tarafından karşılandığı fotoğraf da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün Çay`da konuşlu olan ve harekatın siklet merkezi olarak nitelendirilen 1. Ordu`nun karargahında askeri bandoyla karşılanmasına ilişkin fotoğraf da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün harekatın siklet merkezi olarak nitelendirilen 1. Ordu`nun karargahında çekilen fotoğrafı da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün bir merasim kabul anındaki fotoğrafı da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün Büyük Taarruz sabahı Kocatepe`deki gözetleme yerindeki fotoğrafı da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, İsmet Paşa`nın otomobilinde bulunduğu bir fotoğraf da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, İsmet Paşa`nın Garp Cephesi karargah subaylarıyla birlikte görüntüsü de yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün Akşehir İstasyonu`nda Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve Rus ateşesiyle görüşmesi de yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün askeri birlikler arasındaki fotoğrafı da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, Büyük Taarruz`un siklet merkezi olarak nitelendiren 1. Ordu`ya ait bir piyade birliği de yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, bir süvari birliğinin safta duruşu da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında, bir piyade birliğinin tüfek çatışı da yer aldı.
Albümdeki fotoğraflar arasında bir topçu birliğinin Fevzi Çakmak`ı selamlama görüntüsü de yer aldı.
Albümdeki fotoğraflarda bir sahra bataryasının mevziye giderken çekilen görüntüsü de yer aldı.
Albümdeki fotoğraflar arasında kağnı ile cephane nakli de yer aldı.
Albümdeki fotoğraflar arasında Ankara`da bir askeri fabrikanın görüntüsü de yer aldı.
Albümdeki fotoğraflar arasında askeri fabrikada fişek yapımı sırasında çekilen bir fotoğraf da yer aldı.
Albümdeki fotoğrafların arasında bir piyade birliğine emir konduğu sırada çekilen fotoğraf da yer aldı.
Fotoğraf: AA