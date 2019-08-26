Genelkurmay arşivlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz

Albümdeki fotoğrafların arasında, bir ağır makineli tüfek bölüğü de yer aldı.

Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün 1922 yılında askeri kıta tarafından karşılandığı fotoğraf da yer aldı.

Albümdeki fotoğrafların arasında, Atatürk`ün Çay`da konuşlu olan ve harekatın siklet merkezi olarak nitelendirilen 1. Ordu`nun karargahında askeri bandoyla karşılanmasına ilişkin fotoğraf da yer aldı.