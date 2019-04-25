Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüdü

"Biraz sonra da namazımızı kılıp hep birlikte yürüyüşe başlayacağız. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp hep birlikte yürümek benim için de çok ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyım."

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Süleyman Furkan Özcan, şehitleri anmak için geldiğini belirterek, "Şehitlerimiz bundan 104 yıl önce burada savaştı. Bu vatanı bize hediye etti. Yürüyüşe katılarak Çanakkale ruhunu daha iyi hissedeceğim." dedi.

Kasapoğlu, bu cennet toprakları vatan kılan ecdadı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Onların açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız. Hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Gençlerimize bu bilinci, bu şuuru aşılamak için de elbette Bakanlık olarak süregelen bu faaliyeti devam ettireceğiz. Her yıl hem yurdumuzun dört bir yanından hem dünyanın pek çok ülkesinden yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet bizler için ayrı bir heyecan, coşku ve mutluluk veriyor. Yarınlara bu değerli gençlerimizle, onların o aydınlık yüzleriyle yürüyeceğiz. Güçlü Türkiye`yi, tıpkı 15 Temmuz`da olduğu gibi bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere her daim güçlü bir şekilde durmak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha donanımlı bir gençlik için de çalışmaya devam edeceğiz."