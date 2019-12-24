Genç Cumhuriyetin İkinci Adamı: İsmet İnönü

Türk siyasi tarihinde asker, Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri olarak da vatana hizmet eden Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarından 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının üzerinden 46 yıl geçti.
24.12.2019
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Yeşilhisar olaylarını incelemek için motorlu tren ile Kayseri`ye hareket etti. (Arşiv)
1 Ocak 1939`da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. (Arşiv)
1 Ocak 1937`de İsmet İnönü, kızı Özden ile birlikte. (Arşiv)
11 Kasım 1938`de Atatürk`ün vefatı üzerine Cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü, meclis kürsüsünde yemin ederek görevine başladı. (Arşiv)
22 Ağustos 1923`de İsmet İnönü`nün Lozan antlaşması`ndan sonra L`llustrue Dergisi`nin kapağında yanınlanan fotoğrafı. (Arşiv)
1 Ocak 1962`de Başbakan İsmet İnönü. (Arşiv)
1 Ocak 1922`de İsmet İnönü, Batı Cephesi Komutanı iken cephede teftişte. (Arşiv)
10 Ekim 1937`de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (solda), Ege Manevralarında Başbakan İsmet İnönü (sağda) ile birlikte. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ile birlikte Konya Ilgın`da. (Arşiv)
1 Ocak 1961`de İsmet İnönü, koalisyon hükümetleri döneminde Başbakan iken. (Arşiv)
2 Temmuz 1964`de ABD ziyaretini tamamlayarak Ankara`ya dönen Başbakan İsmet İnönü (sol 2), Esenboğa Havalanında törenle karşılandı. İnönünün eşi Mevhibe İnönü (solda). (Arşiv)
1 Ocak 1973`de Başbakan İsmet İnönü, atla manıa atlarken. (Arşiv)
1 Ocak 1938`de İsmet İnönü annesi, eşi Mevhibe ve çocukları Ömer ve Erdal ile. (Arşiv)
1Ocak 1944 de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, gazete okuyor. (Arşiv)
26 Ağustos 1922`de İsmet İnönü, Kocatepe Afyon`da. (Arşiv)
1 Ocak 1941`de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü (ortada) satranç oynarken Eşi Mevhibe İnönü (solda) da örgü örüyor. (Arşiv)
1 Ocak 1939`da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, çocuklarla beraber. (Arşiv)
21 Mayıs 1922`de Batı Cephesi Komutanı Mirliva (Tümgeneral) İsmet Paşa (ortada), topçu müfettişliği (komutanlığı) karargahında. (Arşiv)
24 Mayıs 1960`da 27 Mayıs İhtilalini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi (MBK) üyelerinin mecliste düzenelen yemin törenine CHP Genel Başkanı İsmet İnönü (önde) ve parti yöneticileri katıldı. (Arşiv)
29 Ekim 1933`de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı. (Arşiv)
30 Haziran 1927`de İsmet İnönü, TBMM Başkanı K.Özalp ve Milli Eğitim Bakanı M.Necati ile Ankara`da resim sergisi açılışında. (Arşiv)
1 Ocak 1927`de İsmet İnönü Oğlu Erdal İnönü ile Pembe Köşk`te. (Arşiv)
16 Ekim 1961`de CHP genel Başkanı İsmet İnönü, genel seçimin ertesi günü evinde açıklamalarda bulundu. (Arşiv)
2 Mayıs 1950`de Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen toplantıda halka hitap etti. (Arşiv)
1 Ocak 1934`de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (solda), Başbakan İsmet inönü ile bir görüşmede. (Arşiv)
1 Ocak 1939`da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, kızı Özden İnönü ile birlikte. (Arşiv)
1 Ocak 1908`de Kurmay Yüzbaşı İsmet İnönü (sağda) ve Kurmay Yüzbaşı Kazım Karabekir (solda) ile birlikte. (Arşiv)
30 Ağustos 1926`da Orgeneral İsmet İnönü. (Arşiv)
1 Ocak 1914`de Kurmay Binbaşı İsmet İnönü. (Arşiv)
1 Ocak 1927`de İsmet İnönü Başbakanlık döneminde. (Arşiv)
1 Ocak 1937`de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (solda), Ankara`dan ayrılırken, Başbakan İsmet İnönü (sağda) ile garda vedalaşıyor. (Arşiv)
1 Ocak 1927`de Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk (solda) ve Başbakan İsmet İnönü (sağda). (Arşiv)