Gemlik atı TSK'nin "heybetli yüzü" oldu

Yurt dışındaki at ırklarına bağımlılığı azaltmak için 1999 yılında yürürlüğe konulan proje kapsamında, Türkiye`de yüksek nitelikli ve milli at ırkı oluşturmak amacıyla 2001`de Gemlik ırkı at üretimine başlandı.