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Gelibolu Yarımadası'nın atlı timi yaz mesaisinde

Atlı Jandarma Tim Komutanlığı personeli, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yaz aylarında da huzur ve asayişin sağlanması için görev yapıyor.

21.08.2019

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Tim Komutanlığı, bölgenin asayişine katkı sağlıyor.
Ekipler, "Ötüken", "Oruç Reis", "Uğur" ve "Şanlı" isimleri verilen atlarla bölgeyi dolaşıyor.
Atlı tim, Şehitler Abidesi`nden 57. Alay Şehitliği`ne, Conkbayırı`ndan Kanlısırt`a kadar birçok noktada ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.
Atlı Jandarma Tim Komutanlığı bünyesinde, 4 asayiş atı ile ikişer binici ve seyis görev yapıyor.
Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Tiryaki, "Çanakkale Geçilmez" destanının yazıldığı tarihi Gelibolu Yarımadası`nda görev yapmanın ayrı bir şeref olduğunu anlatıyor.
Tiryaki, "Bölgede yaz sezonunun açılmasıyla Eceabat-Kabatepe mevkiinde bulunan plajlarda önleyici kolluk görevi icra ediyoruz" diyor.
Atlı tim ayrıca, yerli ve yabancı turistlerin kimlik ve pasaport kontrollerini de yapıyor.
Fotoğraf: AA
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