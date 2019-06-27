Geleneksel oyuncaklar Ali ustanın elinde hayat buluyor

Unutulmaya yüz tutan oyuncakları tekrar gün yüzüne çıkarmaya çalıştığını dile getiren Akbey, şöyle konuştu: "Benim ağabeyim marangozdu. Çocukluktan beri ahşaba bir yakınlığımız var. Oyuncak yapmaya başladım ve biraz da araştırmalarım sonucunda farklı ağaçlar ve tekniklerle birçok oyuncağı yapabildim. Cambaz, şehzade oyuncağı, Hacivat-Karagöz, kaynana zırıltıları, topaç ve davul gibi oyuncaklar var. Birçok oyuncak var ama oyuncakta insanla gelişen bir şey. Yeni jenerasyona zeka oyuncakları yapmak gerekiyor. Milli kültürümüzden beslenerek tahta ile buluşturup oyuncaklar yapıyoruz. Bu oyuncakları gördükleri zaman çocuklar ilgi duyuyor ve oynamaya başlıyor."