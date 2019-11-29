Gelecek nesillere örnek olsun diye eski eşyaları biriktiriyor

Birçok kişinin eski zamanda kullanılan eşyaları yakıp yıktığına işaret eden Çavuşoğlu, "Oysa eski insanlar bunlar olmadan sofrasına ekmek getiremiyordu. Bunların değerini atalarımız biliyordu ama bizden sonraki nesiller bilmiyor. Bunu geçmişte yaşayan insanların ne şartlar altında yaşadığını gelecek kuşağa aktarabilmek, ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını görmeleri ve örnek almaları için yapıyorum." ifadesini kullandı.