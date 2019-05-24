Gelecek nesiller de oynayabilsin diye yıllardır topaç yapıyor

Ekrem Demirbaş, yaptığı açıklamada, 40 yıldır topaç yaptığını anlatarak, "Bir arkadaşımın tavsiyesiyle 18 yaşında kendi dükkanımı açarak topaç işine girdim. Yaptığımız işler çok tutulunca ben de değişik topaç türlerini yapmaya başladım. Şu anda `normal`, `nostalji` ve `beyblade` türünde topaç yapıyorum." dedi.

"Çocukların mutluluğu için uğraşıyoruz."

Kültürel etkinliklere de katıldığını söyleyen Demirbaş, "Tarihimizi yaşatmak için birçok yere gidiyoruz. Bazı vatandaşlar bunları hediyelik, süs eşyası ve hatıra niyetine alıyorlar. Çocukların mutluluğu için uğraşıyoruz. Topaçlar döndükçe onlar mutlu oluyor, biz de seviniyoruz. Bu işin bazı zorlukları olmasına rağmen çocukların sevinci bizdeki yorgunluğu alıyor." diye konuştu.