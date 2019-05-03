Gazze'nin çiçek açan yüzü fidanlıklar

Gazze`nin merkezindeki El-Muğraga bölgesinde 2,5 dönümlük bir arazi üzerine kurduğu fidanlığında yüzlerce tür çiçek yetiştiren İzzeddin Ebu Suveyrah, dert ve tasasını bu küçük cennet bahçesinde unutmaya çalışıyor.

Suveyrah, bir renk ve koku cümbüşünün yaşandığı fidanlığı görmeye ve çiçek satın almaya gelenlerin gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediğini ve bu anı ölümsüzleştirmek için çiçekler arasında fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Çiçekçiliğe 15 yaşındayken evlerinin bahçesinde hobi olarak başladığını belirten Suveyrah (42), ilk fidanlığını 2001`de küçük bir mekanda açtığını, ancak ektiği yeni çiçeklerle birlikte fidanlığının bugünkü boyutlara ulaştığını söyledi.

Zamanla çiçekler ve yetiştirilmeleri hakkında yeterli bilgiye ulaştığını aktaran Suveyrah, Gazze`de bulunmayan çok sayıda çiçeği yetiştirmeyi başardığını ifade etti.

Suveyrah`ın Gazze`de yetiştirmeyi başardığı çiçekler arasında ana vatanı Asya ve Güney Afrika olan gerbera çiçeği yer alıyor.

Daha önce Gazze`de yetiştirilmesine rağmen boyu 25 santimetreyi geçmeyen petunya ise Suveyrah`ın fidanlığında 1 metreye kadar uzuyor. Daha önce sadece iki renk yetiştirilen viktorya çiçeğinin ise artık 7 rengi yetiştirilebiliyor.

Suveyrah, İsrail`in uyguladığı ablukaya rağmen, bu çiçekleri yetiştirebiliyor olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İsrail ablukasının yol açtığı sıkıntıları unutmak isteyen Filistinliler fidanlık ve parklara akın ediyor.

Binlerce Filistinliyle aynı sıkıntıları paylaşan fidanlık çalışanlarından İzzeddin Ebu Halid de tüm zamanını kendisine pozitif enerji veren çiçeklere ayırıyor.

Ablukadan kaçanlar soluğu fidanlıklarda alıyor Geçen senelere kıyasla son zamanlarda çiçek satışlarında düşüş yaşandığına dikkati çeken Ebu Halid, "İnsanlar yıkım manzaralarından yoruldu, artık etraflarında güzel manzaralar görmek istiyorlar. Kendilerini hayatın baskısından kurtaracak ferahlatıcı bir ortamda olmak istiyorlar." dedi.

Suveyrah`ın fidanlığı, her ne kadar farklı türleri yetiştirmeyi başarmış olsa da İsrail ablukasının yol açtığı sıkıntılardan kurtulamadı.

Tatlı su ve elektrik sıkıntısı gibi iki temel sorunla karşılaşılan fidanlıkta bu sorunların aşılması ve çiçeklerin ömrünü uzun tutmak için bir desalinasyon sistemi ve enerji merkezi kuruldu.

Söz konusu fidanlık İsrail`in 2014 yılında düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonunda da büyük zarar gördü.

Filistin Tarım Bakanlığının verilerine göre, ablukanın uygulanmaya başladığı 2006`dan bu yana Gazze`de çiçek ekilen alanlar 800 dönümden 20 dönüme geriledi. Bakanlık sözcüsü Edhem el-Besyuni, "Gazze, ablukadan ve sınır kapılarının kapanmasından önce tek mevsimde 40 milyon çiçek ihraç ediyordu." diye konuştu.