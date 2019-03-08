Gazzeli çocuklar geleceğin yıldız futbolcuları olmanın hayalini kuruyor

Ablukanın neden olduğu psikolojik sorunların ve saldırılar nedeniyle yaşanan travmaların üstesinden gelmek isteyen Filistinli çocuklar ve gençler, son yıllarda bölgede artan spor merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Altyapıdan futbolcu çıkarmak için çalışan ve sayıları yaklaşık 20`yi bulan futbol akademilerinden "Profesyoneller Akademisi"nde oynayan Gazzeli çocuklar, geleceğin futbolcuları olmak için var gücüyle çalışıyor.

Gazzeli Adem eş-Şerif (12), futbol akademisine yaklaşık bir ay önce kayıt olduğunu, bu sürede birçok futbol becerisi kazandığını ve oyunla ilgili temel bilgiler edindiğini belirtti.

Şerif, Real Madrid`in eski Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve Barcelonalı futbolcu Lionel Messi gibi meşhur bir futbolcu olmak istediğini ve bu hayalini gerçekleştirmek için haftada iki kere düzenli şekilde derslere katıldığını söyledi.

Futbol akademisinin, okulunu ve derslerindeki başarısını olumsuz etkilemediğini belirten Şerif, "Aksine futbol bana ders konusunda motivasyon sağlıyor. Babam futbolun zihinsel yetenekleri geliştirdiğini söylerdi. Gerçekten doğruymuş." dedi.

Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan maçları izlemekten keyif aldığını söyleyen Şerif, "Futbolu yaklaşık bir yıl içerisinde iyice kavramayı ve 16 yaşında iyi bir futbolcu olmayı istiyorum." diye konuştu.

Profesyoneller Akademisi`nde antrenör Hasan Seyusalim de yaklaşık iki saat süren antrenmanda çocukların güçlü ve zayıf yanlarını anlamaya çalıştıklarını ve bununla ilgili yönlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Seyusalim, futbolun dünyada ilk sırada gelen popüler oyunlardan biri olduğunu, Gazzeli çocukların da futbola yoğun ilgi gösterdiğini ve Avrupa`daki futbol maçlarını yakından takip ettiğini kaydetti.

Antrenör Seyusalim şöyle devam etti: "Gazzeli çocuklar, dünya çapındaki profesyonel futbolculardan etkileniyor, onlar gibi futbol oynamayı ve geleceğin yıldız futbolcuları arasına girmeyi hayal ediyor. Gazze`deki ailelerde bu kapsamda spor bilinci var ve çocuklarını futbola teşvik ediyorlar."