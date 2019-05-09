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Gazzeli ailelere yemek yardımı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde yaşayan bir grup hayırsever, Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıttı.

09.05.2019

Özellikle çocuklar, dağıtılan yemekten alabilmek için sıraya girdiler.
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