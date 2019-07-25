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Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ilk hacı kafilesi, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçiş yaptı.

25.07.2019

Abluka altındaki Gazze Şeridi`nden ilk hacı kafilesi, Refah Sınır Kapısı`ndan yola çıktı.
Hacı adayları, yakınlarıyla vedalaştı.
Gazze`deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli ilk hacı kafilesinin, sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı`ndan Suudi Arabistan`a hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı Refah`ın bugünden itibaren 4 gün boyunca hacı adaylarının geçişi için tahsis edildiği aktarıldı.
Bakanlık, bu sene 4 bin 200`ü Batı Şeria, 2 bin 800`ü Gazze`den olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinlinin hac ibadeti için kutsal topraklara gitmesinin planlandığı bilgisini verdi.
Fotoğraf: AA
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