Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı

Gazze`deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli ilk hacı kafilesinin, sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı`ndan Suudi Arabistan`a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı Refah`ın bugünden itibaren 4 gün boyunca hacı adaylarının geçişi için tahsis edildiği aktarıldı.

Bakanlık, bu sene 4 bin 200`ü Batı Şeria, 2 bin 800`ü Gazze`den olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinlinin hac ibadeti için kutsal topraklara gitmesinin planlandığı bilgisini verdi.