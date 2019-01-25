Gazze'deki yakıt krizi çocukların hayatını tehdit ediyor

Gazze`deki Abdülaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi, diğer devlet hastaneleri gibi elektriğini jeneratörlerden temin ediyor ancak jeneratörler için gerekli yakıt imkansızlıklar nedeniyle Gazze`ye giremiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, kısa sürede yakıt krizinin çözülmemesi halinde Gazze`deki birçok hastane ve sağlık merkezinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Gazze`deki hastanelerde tedavi gören onlarca çocuk ve onların yakınları yakıt krizinden ötürü büyük korku ve kaygı içinde.

Bu kişilerin en büyük endişesi de elektriğin kesilmesi halinde başta yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı tedavi görenler olmak üzere kanser ve diyaliz hastalarının hayatını kaybetmesi.

Bu kaygıları yaşayanlardan biri de Gazzeli 38 yaşındaki Hacer Saad. Çocuk hastanesine haftada 3 gün, 10 yaşındaki kızı Samiye`yi getiren gözü yaşlı anne yakıt krizinin çözüme kavuşmasını bekliyor. Anne Saad, Gazze`deki yakıt krizinin devam etmesi halinde, hastanelerin birkaç gün içinde kapanabileceğini duyduklarında büyük endişe yaşadıklarını ifade etti. Yakıt krizinin çözülmesi ve çocuklarının hayatının kurtarılmasını isteyen Saad, "Hastane kapanırsa, diyalize girmesi gereken kızımın tedavisi yarım kalacak, bu da onun zehirlenmesine yol açabilir. Kızımın hayatı tehlikede." diyerek acısını dile getirdi. Anne Saad, kızının tedavisinin sürdüğü Dr. Abdülaziz er-Rantisi Hastanesi başta olmak üzere Gazze`deki hastaneler ve sağlık merkezinde tedavi gören binlerce çocuğun hayatının kurtarılması çağrısında bulundu.

Abdülaziz er-Rantisi Çocuk Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye de Gazze Şeridi`nde yakıt sorunu nedeniyle elektrik krizinin devam ettiğini, bunun da başta çocuklar olmak üzere binlerce hastanın hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Ebu Silmiyye, Abdulaziz er-Rantisi Hastanesi`nin kanser, böbrek yetmezliği, solunum ve sindirim hastalıkları gibi kronik çocuk hastalıklarının tedavi edildiği Gazze`deki tek hastane olduğuna dikkati çekerek, "Hastanemizde tedavi olan kayıtlı çocuk hasta sayısı 30 bin, bunun yanı sıra 7 bin kanser, günlük olarak 10 diyaliz hastamız var. Yatan hasta sayımız 100, 4 hastamız da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor." dedi.