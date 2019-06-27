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Gazze'de "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı genel grev

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" çalıştayı ve "Yüzyılın Anlaşması" nedeniyle, Gazze kenti genelinde genel grev ilan edildi.

25.06.2019

Gazze`de Filistin hükümetine bağlı tüm resmi kurumların yanı sıra üniversiteler, enstitüler, bankalar, fırınlar ve akaryakıt istasyonları hizmet vermedi.
Fotoğraf: AA
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