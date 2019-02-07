Gazze'de yaşanan acıları dondurma objelerine işliyor

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Kimi bir külah, kimi bir dondurma çubuğunda resmedilen çocuk çehreleri, öncelikle keyifli bir izlenim verirken, dikkatle incelendiğinde Gazze`de yaşanan acıları çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

28 yaşındaki Gışta, "Dünyaya bu çocukları öldürenin İsrail olduğunu ve halen aynı vahşet ve hızla öldürmeye devam ettiğini hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İsrail`in Gazze Şeridi`ne yönelik son saldırılarının dördüncü yıl dönümünde bu fikrin doğduğunu söyleyen Gışta, " Abdulmuhsin Kattan Kurumundan aldığım hibeyle projeye başladım. Bu hibe fikirlerimi gerçeğe dönüştürmeme yardımcı oldu." diye konuştu.

Gışta, "Refah kenti halkının, şehit olan çocuklarının naaşlarını morglar yetersiz kaldığı için dondurma dolaplarında saklamak zorunda kalması çok zor bir durum." dedi.

Çocukların cansız bedenlerini dondurma dolaplarında görmenin kan dondurucu bir sahne olduğunu vurgulayan Gışta, "Nasıl olur da dondurma alacak çocukların cansız bedenleri dondurma dolaplarına girer?" siteminde bulundu. Bu acı sahnenin görenlerde çelişkili duygular oluşturduğunu kaydeden Gışta, söz konusu çalışmalarına bu çelişkili durumu aktarmaya çalıştığını söyledi.

Gazze`ye doğal kil girişi yasak olduğu için objelerin üretiminde endüstriyel kil kullanan Gışta, şekillerin son aşamasında mum kullandığını söz konusu malzemenin de çocuklar gibi kırılgan ve narin olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi`ndeki insanların çektiği acıları yansıtmak amacıyla genç kadın, yaptığı objelerden bir sergi açmayı planlıyor.

İsrail`in 2014 saldırıları Hem İsrail saldırıları hem de 2006`dan bu yana kara, deniz ve havadan ablukaya maruz kalan Gazze`de yaşam şartları gün geçtikçe daha da zorlaşıyor.

Gazze`ye 2006`dan bu yana üç defa kapsamlı saldırı düzenleyen İsrail, son olarak 2014`te "Koruyucu Hat Operasyonu" adı altındaki saldırılarıyla bölgeyi hedef almıştı.