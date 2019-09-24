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Gazze'de hurma hasadı

Gazze Şeridi'nin Deir el-Balah kentinde yaşayan Filistinli çiftçiler, hurma hasadına başladı.

24.09.2019

Dallarından toplanıp kovalara doldurulan hurmalar, gerekli işlemlerin ardından kasa ve ambalajlara konularak satışa sunulmak üzere pazara gönderiliyor.
Hurma toplayıcıları bellerine bağladıkları ip yardımıyla hurmaları topluyorlar.
Fotoğraf: AA
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