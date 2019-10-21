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Gazze'de deve yarışı

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, farklı yıllarda defalarca İsrail saldırılarına maruz kalarak tamamen yıkılan Uluslararası Gazze Havalimanı'nın pistinde deve yarışı düzenlendi.

21.10.2019

Filistin Deve Yarışları Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen müsabakada yarışmacılar, dereceye girmek için mücadele etti.
Fotoğraf: AA
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